Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8544 RUR   0.0293 GBR   2.205 TRY   0.4697

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.88 Brent   48.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 28° Завтра 11° 21° 12 Май 12° 17° 13 Май 14° 22°

Спорт 10.05.2017 16:03

Свыше 100 атлетов из 19 стран попались на допинге после перепроверки проб, взятых на Играх-2008 и 2012 - СМИ

Более ста спортсменов уличены в применении допинга после перепроверки проб, взятых на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, сообщает норвежский телеканал NRK в среду.

Отмечается, что за год и восемь месяцев проведения перепроверок допинг-проб нарушения выявлены у 63 медалистов, 15 из них - обладатели олимпийской награды высшего достоинства. 65 положительных проб зафиксировано у участников Игр-2008 в Пекине, 46 - у атлетов, выступивших в Олимпиаде-2012 в Лондоне.

По информации источника телеканала, уличены спортсмены из 19 стран: России, Белоруссии, Бахрейна, Хорватии, Турции, Армении, Азербайджана, Казахстана, Молдавии, Украины, Грузии, Узбекистана, Ямайки, Китая, Греции, Испании, Кубы, Германии и Катара. Это представители легкой и тяжелой атлетики, бокса, велосипедного спорта, современного пятиборья, плавания, борьбы. Больше всего нарушений выявлено в легкой и тяжелой атлетике - по 48 спортсменов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, СПОРТ, ДОПИНГ, НАРУШЕНИЯ


Похожие новости


Первые Всемирные игры кочевников пройдут осенью в Киргизии

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]