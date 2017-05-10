Свыше 100 атлетов из 19 стран попались на допинге после перепроверки проб, взятых на Играх-2008 и 2012 - СМИ

Более ста спортсменов уличены в применении допинга после перепроверки проб, взятых на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, сообщает норвежский телеканал NRK в среду.
Отмечается, что за год и восемь месяцев проведения перепроверок допинг-проб нарушения выявлены у 63 медалистов, 15 из них - обладатели олимпийской награды высшего достоинства. 65 положительных проб зафиксировано у участников Игр-2008 в Пекине, 46 - у атлетов, выступивших в Олимпиаде-2012 в Лондоне.
По информации источника телеканала, уличены спортсмены из 19 стран: России, Белоруссии, Бахрейна, Хорватии, Турции, Армении, Азербайджана, Казахстана, Молдавии, Украины, Грузии, Узбекистана, Ямайки, Китая, Греции, Испании, Кубы, Германии и Катара. Это представители легкой и тяжелой атлетики, бокса, велосипедного спорта, современного пятиборья, плавания, борьбы. Больше всего нарушений выявлено в легкой и тяжелой атлетике - по 48 спортсменов.
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