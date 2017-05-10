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Дальнее зарубежье 10.05.2017 18:30

Sotheby`s в I квартале сократил чистый убыток более чем вдвое

Аукционный дом Sotheby`s сократил чистый убыток более чем вдвое в первом квартале, который традиционно является слабым для данного рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте 2017 года составил $11,331 млн, или 21 цент в расчете на акцию, по сравнению с $25,91 млн, или 41 цент на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась до $187,537 млн со $106,531 млн годом ранее. В том числе агентская комиссия выросла на 22,7% - до $99,493 млн.

Аналитики, опрошенных FactSet, в среднем оценивали убыток компании на уровне 38 центов на акцию при выручке в $111 млн.

Двумя основными кварталами для рынка торговли предметами искусства обычно являются второй и четвертый. Так, на следующей неделе Sotheby`s проведет в Нью-Йорке аукцион Impressionist, Modern and Contemporary Art, заявил главный исполнительный директор Тэд Смит.

"В сезонно тихом первом квартале наши результаты существенно улучшились, что отражает усиление доверия на рынке", - отметил он.

По итогам 2016 года капитализация компании увеличилась на 66,5%, в то время как повышение фондового индекса Standard & Poor`s 500 составило 15%.

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Тэги: США, SOTHEBYS, КВАРТАЛ, ОТЧЕТНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]