Sotheby`s в I квартале сократил чистый убыток более чем вдвое

Аукционный дом Sotheby`s сократил чистый убыток более чем вдвое в первом квартале, который традиционно является слабым для данного рынка.
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте 2017 года составил $11,331 млн, или 21 цент в расчете на акцию, по сравнению с $25,91 млн, или 41 цент на акцию, за аналогичный период прошлого года.
Выручка увеличилась до $187,537 млн со $106,531 млн годом ранее. В том числе агентская комиссия выросла на 22,7% - до $99,493 млн.
Аналитики, опрошенных FactSet, в среднем оценивали убыток компании на уровне 38 центов на акцию при выручке в $111 млн.
Двумя основными кварталами для рынка торговли предметами искусства обычно являются второй и четвертый. Так, на следующей неделе Sotheby`s проведет в Нью-Йорке аукцион Impressionist, Modern and Contemporary Art, заявил главный исполнительный директор Тэд Смит.
"В сезонно тихом первом квартале наши результаты существенно улучшились, что отражает усиление доверия на рынке", - отметил он.
По итогам 2016 года капитализация компании увеличилась на 66,5%, в то время как повышение фондового индекса Standard & Poor`s 500 составило 15%.
Азербайджанская армия готова освободить оккупированные Арменией территории –Алиев
Сепаратизм в Карабахе и других точках привели к распаду СССР – Алиев
Президент Азербайджана принял участие на мероприятии, посвященном 94-годовщине со дня рождения Гейдара Алиева
Банки в Азербайджане незначительно увеличили в I квартале кредитование операций с недвижимостью
Удельный вес просроченных кредитов банков в Азербайджане на начало апреля превышает 10% - ЦБ
Братья Хиндуджа оказались самыми богатыми людьми Британии по версии Sunday Times
В Великобритании украли 24 тыс. пчел стоимостью $2,6 тыс.
Свыше 100 атлетов из 19 стран попались на допинге после перепроверки проб, взятых на Играх-2008 и 2012 - СМИ
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
В РИКЦ в Баку прошла встреча с ветеранами войны и труда
Компания Bakcell приглашает молодых людей принять участие в программе стажировки «Smart Start»
Компания Bakcell провела работы по улучшению качества сети в Джоджуг Марджанлы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»