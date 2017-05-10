Правительство Чехии одобрило отправку военнослужащих в страны Балтии

Кабинет министров Чехии в среду одобрил план министерства обороны отправить в страны Балтии в составе войск НАТО около 300 военнослужащих, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Пресс-секретарь правительства Мартин Айрер сказал, что 290 военнослужащих прибыли бы к 2018 году и остались бы в балтийских странах на год.
План должен также одобрить парламент.
По сообщению министерства обороны, чешские военнослужащие будут дислоцированы в Латвии и Литве.
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