Правительство Чехии одобрило отправку военнослужащих в страны Балтии

Кабинет министров Чехии в среду одобрил план министерства обороны отправить в страны Балтии в составе войск НАТО около 300 военнослужащих, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Пресс-секретарь правительства Мартин Айрер сказал, что 290 военнослужащих прибыли бы к 2018 году и остались бы в балтийских странах на год.

План должен также одобрить парламент.

По сообщению министерства обороны, чешские военнослужащие будут дислоцированы в Латвии и Литве.