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Регион 10.05.2017 19:03

Турецкий Красный Полумесяц направил гумпомощь для более 1,5 тыс. сирийцев

Турецкое общество Красного Полумесяца в среду сообщило, что направило помощь сирийцам в город Хама на западе Сирии.

В заявлении организации говорится, что гуманитарной помощью обеспечены более 1,5 тыс. людей, которые ранее были вынуждены покинуть пригород Дамаска и были размещены в Хаме. Среди них - женщины и дети.

В частности, сотрудники организации раздали им продовольствие, воду и одежду.

"Красный Полумесяц продолжает способствовать улучшению жизни около 3 млн беженцев, размещенных в Турции, он также делает все возможное, чтобы оказывать поддержку 7 млн сирийцев, перемещенных внутри Сирии", - отмечается в заявлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]