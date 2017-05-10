Турецкий Красный Полумесяц направил гумпомощь для более 1,5 тыс. сирийцев

Турецкое общество Красного Полумесяца в среду сообщило, что направило помощь сирийцам в город Хама на западе Сирии.

В заявлении организации говорится, что гуманитарной помощью обеспечены более 1,5 тыс. людей, которые ранее были вынуждены покинуть пригород Дамаска и были размещены в Хаме. Среди них - женщины и дети.

В частности, сотрудники организации раздали им продовольствие, воду и одежду.

"Красный Полумесяц продолжает способствовать улучшению жизни около 3 млн беженцев, размещенных в Турции, он также делает все возможное, чтобы оказывать поддержку 7 млн сирийцев, перемещенных внутри Сирии", - отмечается в заявлении.