Узбекистан и Китай в рамках визита Мирзиеева в Пекин планируют подписать соглашения на $20 млрд

В ходе трехдневного государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиeева в Китай, который начнется в четверг, планируется к подписанию порядка 100 договоров на общую сумму $20 млрд, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы главы государства Асад Ходжаев.
Приводя эти данные, он подчеркнул, что они основаны на имеющейся предварительной информации.
По его словам, в ходе визита планируются встречи Ш.Мирзиеева с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Кэцяном, председателем всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном и другими руководителями страны. Главные вопросы обсуждения - текущее состояние двусторонних отношений в сфере торговли и инвестиций. Также стороны затронут ряд вопросов в области безопасности и вопросы, связанные с сотрудничеством в культурно-гуманитарной сфере.
А.Ходжаев отметил, что в целом отношения с КНР активно развиваются. Товарооборот за прошлый год составил $4,2 млрд. В республику привлечено инвестиционных кредитов и различных прямых китайских инвестиций на сумму $8 млрд.
По данным руководителя пресс-службы, Узбекистан по итогам визита в Китай намерен привлечь льготные инвестиции, открыть новые кредитные линии на финансирование развития базовых отраслей экономики, главный приоритет среди которых - развитие инфраструктуры, промышленности, активное вовлечение республики в реализуемые в регионе транспортно-коммуникационные проекты.
"Государственный визит приурочен к форуму "Один пояс - один путь". Это большой форум, который проводит Китай. Он объединяет более 100 государств и международных организаций. У нас есть информация, что на этот форум приезжают главы более чем 40 стран обсудить вопросы торгово-экономического, социально-гуманитарного характера. Узбекистан планирует активно участвовать в рамках этого форума", - отметил А.Ходжаев.
Форум высокого уровня "Один пояс - один путь" пройдет в Пекине 14-15 мая.
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