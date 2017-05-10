Глава Пентагона ставит военные бюджеты стран Балтии в пример другим членам НАТО

Посетивший военнослужащих НАТО в Литве министр обороны США Джеймс Мэттис назвал страны Балтии примером для всех государств - членов Альянса в вопросах повышения оборонного бюджета.
"Эти страны представляют собой пример для подражания в плане траектории своих расходов на оборону, они относятся к этому серьезно, они становятся примером, укрепляя свою оборону", - сказал Дж.Мэттис в среду журналистам в Пабраде.
"Мы приветствуем то, что они делают. Американцев радуют их дела, и у нас не возникает сомнений по поводу направления, в котором они идут. Абсолютно, абсолютно едины с ними", - добавил он.
Эстония является одной из пяти стран - членов альянса, которые выделяют на оборону предусмотренные в НАТО 2% от внутреннего валового продукта. Литва и Латвия намечают достичь этой цели в следующем году.
Выступая после встречи с министрами обороны Литвы, Латвии и Эстонии, Дж.Мэттис подчеркнул важность единства НАТО при реагировании на вызовы в области безопасности, включая предстоящие российские военные учения "Запад".
По его словам, размещение батальонов НАТО в странах Балтии и Польше говорит о том, что военные готовы сражаться вместе в случае необходимости.
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