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Дальнее зарубежье 10.05.2017 19:31

Глава Пентагона ставит военные бюджеты стран Балтии в пример другим членам НАТО

Посетивший военнослужащих НАТО в Литве министр обороны США Джеймс Мэттис назвал страны Балтии примером для всех государств - членов Альянса в вопросах повышения оборонного бюджета.

"Эти страны представляют собой пример для подражания в плане траектории своих расходов на оборону, они относятся к этому серьезно, они становятся примером, укрепляя свою оборону", - сказал Дж.Мэттис в среду журналистам в Пабраде.

"Мы приветствуем то, что они делают. Американцев радуют их дела, и у нас не возникает сомнений по поводу направления, в котором они идут. Абсолютно, абсолютно едины с ними", - добавил он.

Эстония является одной из пяти стран - членов альянса, которые выделяют на оборону предусмотренные в НАТО 2% от внутреннего валового продукта. Литва и Латвия намечают достичь этой цели в следующем году.

Выступая после встречи с министрами обороны Литвы, Латвии и Эстонии, Дж.Мэттис подчеркнул важность единства НАТО при реагировании на вызовы в области безопасности, включая предстоящие российские военные учения "Запад".

По его словам, размещение батальонов НАТО в странах Балтии и Польше говорит о том, что военные готовы сражаться вместе в случае необходимости.

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Тэги: США, НАТО, БАЛТИЯ, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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