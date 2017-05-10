ЕС намерен привести мир к управлению глобализацией в интересах всех слоев общества - Еврокомиссия

После "Белой книги" о будущем Евросоюза без Великобритании, представленной 1 марта, Еврокомиссия опубликовала в среду документ, призванный организовать в ЕС дебаты по управлению глобализацией, чтобы с учетом ее выгод и недостатков предвосхищать будущее и улучшать условия жизни европейцев.

"Глобализация полезна для европейской экономики в целом, но это мало что говорит нашим гражданам, если выгоды не распределяются справедливо и более единообразно. Европа должна способствовать изменению свода правил на мировом уровне таким образом, чтобы свободная торговля стала справедливой торговлей. И чтобы глобализация была устойчивой и служила выгоде всех европейцев", - заявил первый заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс по случаю представления документа "Для размышлений об управлении глобализацией".

В то же время, подчеркнул Ф.Тиммерманс, необходимо направить соответствующую политику ЕС на предоставление гражданам необходимых образования и компетенций, которые им нужны, чтобы "оставаться в фазе с развитием наших экономик". По его словам, это послужит гарантии "социального сплочения и солидарности, на которых построен наш союз".

Со своей стороны, заместитель председателя ЕК по занятости, экономическому росту, инвестициям и конкурентоспособности Юрки Катайнен отметил: "Глобализация - это замечательная сила, которая предоставляет выгоды Европе и остальному миру, но которая также является носительницей многочисленных проблем. Чтобы защитить преимущества открытости, но также противодействовать ее недостаткам, Европа должна содействовать более надежному и основанному на правилах мировому порядку, решительно действовать против нечестной практики и развивать наши общества более устойчивыми, а наши экономики - более соревновательными перед лицом быстро изменяющейся среды".

В представленном документе отмечается, что во всем мире глобализация позволила сотням миллионов людей выбраться из бедности и помогла бедным странам наверстать свое отставание. ЕС исходит из того, что мировая торговля стимулировала экономический рост. Каждый дополнительный миллиард евро, полученный от экспорта, способствовал созданию или сохранению 14 тыс. рабочих мест. Менее дешевый импорт выгоден особенно семьям с небольшим достатком.

Однако, указывают авторы документа, эти выгоды не являются автоматическими и не распределяются единообразно между гражданами.

В Брюсселе считают, что Европа страдает также от того, что не все другие страны применяют такие же нормы к занятости, окружающей среде и безопасности. А это в итоге означает, что европейские предприятия менее способны конкурировать в ценах с зарубежными коллегами, играющими по другим правилам, что может приводить к закрытию предприятий, потере рабочих мест, снижению зарплат, ухудшению условий труда.

"Тем не менее, решение заключается не в протекционизме и не в политике "каждый, как хочет". Как ясно показывает "документ к размышлению", глобализация может быть выгодной, если она хорошо управляется. ЕС должен следить за лучшим распределением выгод от глобализации, согласованно работая с государствами-членами и регионами, а также со своими международными партнерами и другими заинтересованными сторонами. "Мы должны воспользоваться возможностью сформировать глобализацию в соответствии с нашими ценностями и интересами", - гласит коммюнике Европейской комиссии.

В плане внешнем документ делает акцент на необходимости "выстраивать по-настоящему надежный мировой порядок", основанный на общих правилах и общих программах.

В плане внутреннем предлагаются инструменты, позволяющие защитить граждан и усилить их самостоятельность за счет твердой социальной политики и необходимой поддержки в области образования и обучения в течение всей жизни. Более справедливому распределению выгод глобализации, считают авторы документа, будут также способствовать прогрессивная налоговая политика, инвестиции в инновации и сильная социальная защита.