Баку предупредил британскую Grand Thronton о недопустимости деятельности в Нагорном Карабахе

Азербайджан направил предупреждение действующей в Лондоне международной компании «Grand Thronton» о недопустимости деятельности ее дочерней компании «Grand Thronton Armenia» на оккупированных азербайджанских территориях.
«Министерство экономики провело расследование по фактам незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана со стороны компании «Grand Thronton Armenia», являющейся дочерним предприятием международной компании «Grand Thronton». Также изучались вопросы подготовки соответствующих изданий по пропаганде бизнеса и наличия связей «Grand Thronton Armenia» с «Фондом Хаястан» Армении», - сказано в сообщении Минэкономики Азербайджана.
В ходе расследования выявлено, что компания «Grand Thronton Armenia» проводила аудит за 2015 год основной части проектов, реализуемых на оккупированных территориях Азербайджана армянским «фондом Хаястан».
«В связи с этим в Минэкономики был приглашен представитель компании «Grand Thronton İnternational Ltd» в Азербайджане и проинформирован о незаконной экономической и других видах деятельности компаний «Grand Thronton Armenia» и «Grand Thronton France» на оккупированных азербайджанских территориях. Было отмечено, что подобная деятельность противоречит международному праву и законодательству Азербайджана», - подчеркивает Минэкономики.
Представителю компании «Grand Thronton İnternational Ltd» была также представлена информация о незаконной деятельности «фонда Хаястан» на оккупированных азербайджанских землях.
«Центральный офис компании направил в адрес «Grand Thronton Armenia» письмо, в котором подчеркнул недопустимость осуществления незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана и довел до сведения армянской компании реакцию Баку в этой связи. В письме содержится предупреждение, что в случае невыполнения этого требования дочерняя фирма будет исключена из сети", - подчеркивает ведомство.
Р.Бабаев
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