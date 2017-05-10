В Баку презентовали итальянский реактивный самолет нового поколения – Минобороны

Презентация учебно-тренировочного реактивного самолета нового поколения M-346, произведенного итальянской компанией «Leonardo Aircraft», состоялась на одной из авиабаз в Баку, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"Руководство оборонного ведомства Азербайджана провело смотр новой машины и ознакомилось с ее тактико-техническими характеристиками, эксплуатацией и другими показателями", - отмечает оборонное ведомство.

Ф.Исазаде