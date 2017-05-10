Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8544 RUR   0.0293 GBR   2.205 TRY   0.4697

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.88 Brent   48.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 28° Завтра 11° 21° 12 Май 12° 17° 13 Май 14° 22°

Карабахский конфликт 10.05.2017 17:04

В Баку презентовали итальянский реактивный самолет нового поколения – Минобороны

Презентация учебно-тренировочного реактивного самолета нового поколения M-346, произведенного итальянской компанией «Leonardo Aircraft», состоялась на одной из авиабаз в Баку, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"Руководство оборонного ведомства Азербайджана провело смотр новой машины и ознакомилось с ее тактико-техническими характеристиками, эксплуатацией и другими показателями", - отмечает оборонное ведомство.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОБОРОНА, САМОЛЕТ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]