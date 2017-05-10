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Регион 10.05.2017 20:35

В Турции не видят пользы от сотрудничества РФ и США с военизированными формированиями курдов в Сирии

В Анкаре рассчитывают, что Москва и Вашингтон откажутся от сотрудничества с курдскими отрядами народной самообороны в Сирии.

"Пользы от сотрудничества с сирийскими ответвлениями Рабочей партии Курдистана (РПК) не получат ни Россия, ни США. Негативные последствия от сотрудничества с террористами почувствуют на себе все игроки", - заявил заместитель председателя комиссии по внешним связям парламента Турции Таха Озхан.

"Поэтому мы ожидаем пересмотра соответствующих позиций Москвы и Вашингтона", - сказал парламентарий в интервью информационному агентству "Анадолу".

Анкара считает, что отряды народной самообороны напрямую связаны с РПК, которая в Турции объявлена террористической.

Комментируя распространенные турецкими властями фотографии, на которых изображены стоящие вместе американские, российские военнослужащие и члены курдских отрядов самообороны, Т.Озхан заявил, что Анкара против того, чтобы ведущие страны мира "опускались до сотрудничества с террористами".

"Пять-шесть лет конфликта в Сирии продемонстрировали, что тактика поддержки террористических организаций является бесперспективной. Нельзя делить террористов на отдельные категории", - подчеркнул депутат.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, КУРДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]