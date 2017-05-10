Моссад не причастен к разоблачению группы военнослужащих ВС Азербайджана, работавших на Армению - Минобороны

Моссад не имеет какого-либо отношения к разоблачению группы военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана и гражданских лиц, тайно сотрудничавших со спецслужбами Армении, заявили в азербайджанском оборонном ведомстве.

«Группа военнослужащих Вооруженных сил и гражданских лиц, привлеченная к тайному сотрудничеству с противником, была разоблачена соответствующими структурами Министерства обороны Азербайджана. Моссад не имеет какого-либо отношения к их разоблачению»,- сказали агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве отметили, что собранные материалы были в соответствующем порядке представлены в Генеральную прокуратуру и.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура, МВД, Минобороны и СГБ Азербайджана выступили с совместным заявлением о разоблачении и аресте группа военнослужащих и гражданских лиц, тайно сотрудничавших со спецслужбами Армении.

В заявлении вышеуказанных структур отмечалось, что группа военнослужащих и гражданских лиц, совершив предательство в отношении Азербайджана и исходя из материальных интересов, находились в тесном сотрудничестве с вражеской разведкой и периодически передавали противнику информацию, содержащую военную тайну.

В результате неотложных оперативно-следственных мер была предотвращена провокационная и террористическая деятельность вражеских спецслужб, которая планировалась в общественных местах Баку. Группа военнослужащих и гражданских лиц, привлеченная к тайному сотрудничеству с вражескими спецслужбами, была арестована.

На основе собранных материалов в Военной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 274 УК и создана совместная оперативно-следственная группа, состоящая из сотрудников Генпрокуратуры, Минобороны, МВД и СГБ. Ведется следствие.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению всех виновных и привлечению их к уголовной ответственности.

Ф.Исазаде