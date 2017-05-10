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Внутренняя политика 10.05.2017 19:09

Президент Азербайджана Наримана Гасанзаде премии Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоил Наримана Гасанзаде премии Гейдара Алиева, сообщает сайт главы государства.

Н.Гасанзаде удостоен премии за особые заслуги в развитии культуры Азербайджана.

Н.Гасанзаде азербайджанский поэт и драматург, кандидат филологических наук, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР, народный поэт Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]