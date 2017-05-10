РФ и США готовы сотрудничать по зонам деэскалации в Сирии, обсудили конкретные механизмы такого сотрудничества - Лавров

Москва и Вашингтон готовы сотрудничать по созданию зон деэскалации в Сирии, конкретные механизмы взаимодействия обсуждались в рамках переговоров в Вашингтоне, сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы готовы в этом сотрудничать и сегодня обсуждали конкретные пути, конкретные механизмы, которыми мы можем совместно управлять", - сказал С.Лавров по итогам переговоров.

"Безусловно, политический процесс весьма и весьма важен. Убеждены, что нельзя брать долгую паузу, поэтому мы приветствуем решение де Мистуры (спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура - ИФ) возобновить женевские переговоры", - добавил министр.