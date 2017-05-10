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Дальнее зарубежье 10.05.2017 19:59

РФ и США готовы сотрудничать по зонам деэскалации в Сирии, обсудили конкретные механизмы такого сотрудничества - Лавров

Москва и Вашингтон готовы сотрудничать по созданию зон деэскалации в Сирии, конкретные механизмы взаимодействия обсуждались в рамках переговоров в Вашингтоне, сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы готовы в этом сотрудничать и сегодня обсуждали конкретные пути, конкретные механизмы, которыми мы можем совместно управлять", - сказал С.Лавров по итогам переговоров.

"Безусловно, политический процесс весьма и весьма важен. Убеждены, что нельзя брать долгую паузу, поэтому мы приветствуем решение де Мистуры (спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура - ИФ) возобновить женевские переговоры", - добавил министр.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, США, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]