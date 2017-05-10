Президент Азербайджана принял участие на мероприятии, посвященном 94-годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие на мероприятии, посвященном 94-годовщине со дня рождения Гейдара Алиева и торжественной церемонии по случаю 13-летней деятельности Фонда Гейдара Алиева, сообщает сайт главы государства.

Ф.Исазаде