Азербайджанская армия готова освободить оккупированные Арменией территории –Алиев

Азербайджанская армия в состоянии освободить оккупированные Арменией территории, заявил президент Ильхам Алиев.
«Процесс строительства в Азербайджане армии успешно продолжается. С точки зрения материально-технического обеспечения, боеспособности, духа патриотизма, сегодня азербайджанская армия находится в одном ряду с сильными армиями мира. Это подтверждают все мировые рейтинги. Это показали и боестолкновения в апреле прошлого года (в зоне карабахского конфликта – ИФ)»,- сказал И.Алиев на мероприятии, посвященном 94-летию со дня рождения Гейдара Алиева и торжественной церемонии по случаю 13-летней деятельности Фонда Гейдара Алиева.
Глава государства отметил, что доблестные солдаты и офицеры азербайджанской армии освободили от оккупантов часть Агдеринского, Физулинского и Джабраильского районов Азербайджана.
Наряду с этим, И.Алиев указал на наличие на территории Азербайджана пятой колонны, позиционирующей себя в качестве оппозиции и «пытающейся нанести удар по самым священным ценностям нашей страны».
«Они активизируются, когда получают инструкции из-за рубежа. Когда нет инструкций, они сидят и ждут ее. На их митинги, если так можно выразиться, никто не собирается, кроме своих же родственников. И те не приходят»,- отметил он.
И.Алиев добавил, что оппозиция всячески пытается вернуться к власти, но у нее ничего не получается.
Коснувшись проведенного 20 февраля т.н. «референдума» по вопросу о принятии «новой конституции Нагорного Карабаха», И.Алиев подчеркнул, что ни одна страна и международная организация, в том числе, Минская группа (МГ) ОБСЕ, не признала итоги незаконного голосования.
«Страны-сопредседатели МГ ОБСЕ, соседние страны, авторитетные международные организации выступили с заявлениями о непризнании этого так называемого «референдума». Они выразили поддержку и уважение территориальной целостности нашей страны и еще раз показали, что не признают Нагорный Карабах, эту самопровозглашенную структуру. Уверен, что ее не признают никогда»,- подчеркнул И.Алиев.
Ф.Исазаде
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