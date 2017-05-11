Землетрясение в Азербайджане магнитудой 5,3 зарегистрировали казахстанские сейсмологи

На территории Азербайджана в четверг в 9:24 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщил национальный центр данных Института геофизических исследований Казахстана.

Согласно сообщению, координаты эпицентра 40.43 градуса северной широты, 49.74 градуса восточной долготы.

Энергетический класс землетрясения K=12.3, глубина - 41 км.