Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8544 RUR   0.0293 GBR   2.205 TRY   0.4697

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.88 Brent   48.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 21° Завтра 13° 18° 13 Май 14° 21° 14 Май 14° 24°

Дальнее зарубежье 11.05.2017 08:24

Не менее восьми человек погибли в результате землетрясения в китайском Синьцзяне

Жертвами землетрясения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, по предварительным данным, стали не менее восьми человек, еще 11 человек получили травмы, сообщили китайские СМИ.

Землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано около 06:00 по местному времени (01:00 мск) в четверг вблизи границы Синьцзяна с Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном.

Как сообщают СМИ, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, развернута спасательная операция, периодически отмечаются афтершоки.

По мнению экспертов, хотя сила землетрясения не была слишком большой, оно стало достаточно серьезным в связи с небольшой глубиной залегания эпицентра.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


В результате землетрясения на Тайване погибли четыре человека Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на границе Киргизии с Китаем Мощное землетрясение произошло в китайском Синьцзяне Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Китае Землетрясение магнитудой 5 произошло на северо-западе Китая В результате землетрясения на юге Китая в пятницу есть пострадавшие

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]