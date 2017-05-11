Сирийские демократические силы заявили об освобождении города Эс-Саура

Поддерживаемые США группировки заявили об освобождении сирийского города Эс-Саура (Tabqa) и Саурской плотины от "Исламского государства" (запрещено в РФ), передает CNN.

"Сирийские демократические силы (СДС), совместные силы, представленные преимущественно курдскими и арабскими бойцами, получили контроль над городом" - приводит телеканал слова представителя СДС Талала Сило.

Эс-Саура - второй по численности населения город провинции Ракка. Другие транскрипции названия города - Эль-Саура, Эт-Таура, Мадинат-эс-Саура, Эль-Табака, Табака, Табка, Мединат-эль-Таура, Эт-Табка, Эль-Таббака.

Название Эс-Саура буквально означает "Революция", в честь Революции 8 марта 1963 года. Саурская плотина около города перекрывает реку Евфрат, образуя зону затопления - озеро Эль-Асад.

С 2013 года город был занят "Исламским государством".