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Дальнее зарубежье 11.05.2017 08:48

Сирийские демократические силы заявили об освобождении города Эс-Саура

Поддерживаемые США группировки заявили об освобождении сирийского города Эс-Саура (Tabqa) и Саурской плотины от "Исламского государства" (запрещено в РФ), передает CNN.

"Сирийские демократические силы (СДС), совместные силы, представленные преимущественно курдскими и арабскими бойцами, получили контроль над городом" - приводит телеканал слова представителя СДС Талала Сило.

Эс-Саура - второй по численности населения город провинции Ракка. Другие транскрипции названия города - Эль-Саура, Эт-Таура, Мадинат-эс-Саура, Эль-Табака, Табака, Табка, Мединат-эль-Таура, Эт-Табка, Эль-Таббака.

Название Эс-Саура буквально означает "Революция", в честь Революции 8 марта 1963 года. Саурская плотина около города перекрывает реку Евфрат, образуя зону затопления - озеро Эль-Асад.

С 2013 года город был занят "Исламским государством".

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Тэги: США, СИРИЯ, ГОРОД, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]