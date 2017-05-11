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Дальнее зарубежье 11.05.2017 08:58

Новый президент Южной Кореи принял приглашение Трампа посетить Вашингтон

Президент США Дональд Трамп поздравил нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с победой на выборах и пригласил его совершить визит в Вашингтон, корейский лидер принял приглашение, сообщает в среду Белый дом.

"Президент Дональд Трамп разговаривал сегодня (по телефону - ИФ) с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ин и поздравил его и корейский народ с его великой победой на выборах и их мирным, демократическим переходом власти", - говорится в сообщении Белого дома.

В нем отмечается, что лидеры "договорились продолжить укреплять альянс США и Республики Корея и прочные узы дружбы между двумя странами".

"Президент Трамп заявил, что он с нетерпением ждет сотрудничества с президентом Муном, и пригласил его в ближайшее время посетить Вашингтон. Президент Мун принял приглашение", - подчеркивается в сообщении.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]