Новый президент Южной Кореи принял приглашение Трампа посетить Вашингтон

Президент США Дональд Трамп поздравил нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с победой на выборах и пригласил его совершить визит в Вашингтон, корейский лидер принял приглашение, сообщает в среду Белый дом.
"Президент Дональд Трамп разговаривал сегодня (по телефону - ИФ) с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ин и поздравил его и корейский народ с его великой победой на выборах и их мирным, демократическим переходом власти", - говорится в сообщении Белого дома.
В нем отмечается, что лидеры "договорились продолжить укреплять альянс США и Республики Корея и прочные узы дружбы между двумя странами".
"Президент Трамп заявил, что он с нетерпением ждет сотрудничества с президентом Муном, и пригласил его в ближайшее время посетить Вашингтон. Президент Мун принял приглашение", - подчеркивается в сообщении.
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