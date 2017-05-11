Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8544 RUR   0.0293 GBR   2.205 TRY   0.4697

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.88 Brent   48.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 21° Завтра 13° 18° 13 Май 14° 21° 14 Май 14° 24°

Дальнее зарубежье 11.05.2017 09:15

Совет ЕС утвердит законодательный акт о безвизовом режиме для Украины

В повестке дня собирающегося в четверг в Брюсселе Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству по разделу "А" (пунктов без обсуждения) стоит вопрос о предоставлении безвизового режима для краткосрочных поездок в Евросоюз украинских граждан.

В документе указано утверждение проекта постановления Европейского парламента и Совета, "вносящего изменения в постановление (ЕС) № 539/2001, в котором перечислены третьи страны, граждане которых должны иметь визы при пересечении внешних границ, и те, граждане которых освобождены от этого требования (Украина)".

То есть, речь о том, что Украину внесут в число стран, имеющих либерализованный визовый режим с Евросоюзом.

Совет ЕС одобрил 27 февраля 2017 года механизм приостановки безвизового режима для граждан третьих стран, что открыло путь к введению такого режима для граждан Грузии и Украины.

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе подтвердил 2 марта от имени Совета ЕС неформальное соглашение о либерализации визового режима для украинских граждан, к которому пришли мальтийское председательство совета и Европейский парламент 28 февраля 2017 года. "Соглашение предусматривает освобождение от виз украинских граждан, которые направляются на территорию ЕС на срок до 90 дней в течение любого периода в 180 дней", - было сказано в коммюнике, распространенном пресс-службой Совета ЕС. Тогда же Совет ЕС напомнил, что после подтверждения соглашения постпредами регламент будет представлен на голосование в первом чтении в Европейский парламент, после чего его утвердит Совет ЕС.

Евродепутаты проголосовали 6 апреля на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге за проект закона, предоставляющего гражданам Украины право на безвизовый въезд в страны ЕС для краткосрочного пребывания.

Состоявшееся голосование означает, что украинские обладатели биометрических паспортов смогут посещать страны ЕС в течение срока до 90 дней в рамках периода в 180 дней с туристическими, профессиональными или иными целями, но при этом они не имеют права на работу в Евросоюзе.

После этих инстанций окончательное утверждение нового регламента приобрело характер технического вопроса, который может быть решен на любом профильном Совете ЕС, что и ожидается в четверг на Совете ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству.

Затем документ будет подписан председателем Европейского парламента и представителем мальтийского председательства в Совете ЕС.

Законодательный акт опубликуют в "Официальном журнале" ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, УКРАИНА, ВИЗЫ, СОВЕТ


Похожие новости


Европарламент проголосовал за безвизовый режим для краткосрочных поездок в ЕС украинских граждан Премьеры стран Балтии поддержали территориальную целостность Украины, ее евроинтеграцию и безвизовый режим с ЕС Порошенко: 600 млн евро от ЕС поступят на счета Украины на следующей неделе Порошенко благодарит ЕС за второй транш Украине, превышающий полмиллиарда евро Еврокомиссия выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи на 600 млн евро Представительство ЕС в Киеве видит необходимость создания независимого Антикоррупционного суда на Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]