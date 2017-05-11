Совет ЕС утвердит законодательный акт о безвизовом режиме для Украины

В повестке дня собирающегося в четверг в Брюсселе Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству по разделу "А" (пунктов без обсуждения) стоит вопрос о предоставлении безвизового режима для краткосрочных поездок в Евросоюз украинских граждан.
В документе указано утверждение проекта постановления Европейского парламента и Совета, "вносящего изменения в постановление (ЕС) № 539/2001, в котором перечислены третьи страны, граждане которых должны иметь визы при пересечении внешних границ, и те, граждане которых освобождены от этого требования (Украина)".
То есть, речь о том, что Украину внесут в число стран, имеющих либерализованный визовый режим с Евросоюзом.
Совет ЕС одобрил 27 февраля 2017 года механизм приостановки безвизового режима для граждан третьих стран, что открыло путь к введению такого режима для граждан Грузии и Украины.
Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе подтвердил 2 марта от имени Совета ЕС неформальное соглашение о либерализации визового режима для украинских граждан, к которому пришли мальтийское председательство совета и Европейский парламент 28 февраля 2017 года. "Соглашение предусматривает освобождение от виз украинских граждан, которые направляются на территорию ЕС на срок до 90 дней в течение любого периода в 180 дней", - было сказано в коммюнике, распространенном пресс-службой Совета ЕС. Тогда же Совет ЕС напомнил, что после подтверждения соглашения постпредами регламент будет представлен на голосование в первом чтении в Европейский парламент, после чего его утвердит Совет ЕС.
Евродепутаты проголосовали 6 апреля на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге за проект закона, предоставляющего гражданам Украины право на безвизовый въезд в страны ЕС для краткосрочного пребывания.
Состоявшееся голосование означает, что украинские обладатели биометрических паспортов смогут посещать страны ЕС в течение срока до 90 дней в рамках периода в 180 дней с туристическими, профессиональными или иными целями, но при этом они не имеют права на работу в Евросоюзе.
После этих инстанций окончательное утверждение нового регламента приобрело характер технического вопроса, который может быть решен на любом профильном Совете ЕС, что и ожидается в четверг на Совете ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству.
Затем документ будет подписан председателем Европейского парламента и представителем мальтийского председательства в Совете ЕС.
Законодательный акт опубликуют в "Официальном журнале" ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.
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