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Дальнее зарубежье 11.05.2017 08:38

Под рухнувшей в Индии стеной погибли более 20 участников свадебной церемонии - полиция

В результате обрушения стены в ходе свадебной церемонии в Индии погибли, по меньшей мере, 24 человека, включая четверых детей, сообщила местная полиция в четверг.

Еще 26 человек получили ранения, 15 из них - серьезные, отмечается в сообщении.

Трагедия произошла в городе Бхаратпуре штата Раджистан. Гости придвинули свадебные столы вплотную к стене, чтобы укрыться от сильного ветра. Но стена не выдержала порывов и рухнула.

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Тэги: ИНДИЯ, СТЕНА, ОБРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]