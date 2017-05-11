Под рухнувшей в Индии стеной погибли более 20 участников свадебной церемонии - полиция

В результате обрушения стены в ходе свадебной церемонии в Индии погибли, по меньшей мере, 24 человека, включая четверых детей, сообщила местная полиция в четверг.

Еще 26 человек получили ранения, 15 из них - серьезные, отмечается в сообщении.

Трагедия произошла в городе Бхаратпуре штата Раджистан. Гости придвинули свадебные столы вплотную к стене, чтобы укрыться от сильного ветра. Но стена не выдержала порывов и рухнула.