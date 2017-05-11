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Социум 11.05.2017 08:36

В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 4,3 – МЧС

На территории Азербайджана в четверг в 7:24 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщает МЧС республики.

Согласно сообщению ведомства со ссылкой на Центр сейсмологической службы Национальной Академии Наук Азербайджана, магнитуда в эпицентре землетрясения составила 4, в близлежащих населенных пунктах – 4,3.

Землетрясение зафиксировано на территории Саатлинского района, глубина - 39 км.

"Информации о жертвах и разрушениях не поступало", - подчеркивает МЧС.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]