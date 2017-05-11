В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 4,3 – МЧС

На территории Азербайджана в четверг в 7:24 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщает МЧС республики.
Согласно сообщению ведомства со ссылкой на Центр сейсмологической службы Национальной Академии Наук Азербайджана, магнитуда в эпицентре землетрясения составила 4, в близлежащих населенных пунктах – 4,3.
Землетрясение зафиксировано на территории Саатлинского района, глубина - 39 км.
"Информации о жертвах и разрушениях не поступало", - подчеркивает МЧС.
А.Азизов
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