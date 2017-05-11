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Бизнес и законодательство 11.05.2017 08:52

AzerGold рассчитывает в 2017г выручить более $85 млн от продажи золота и серебра, добытых в Азербайджане

ЗАО «AzerGold» в 2017 году планирует выручить более $85 млн от продажи золота и серебра, добытых в Азербайджане, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании.

"AzerGold начала экспорт слитков золота и серебра, аффинаж которых проводила компания Argor-Heraus. Объем первой партии золота, выставленных на продажу на бирже, составляет 16,1 тыс. унций, серебра – 23,7 тыс. унций. Выручка от продажи составит около $20 млн", - отметили в компании.

В целом, AzerGold в текущем году планирует продать 70 тыс. унций золота и 90 тыс. унций серебра. "Доход от их продажи ожидается более $85 млн", - подчеркнули в компании.

ЗАО «AzerGold» было создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

В 2016 году «AzerGold» завершил процесс получения лицензий и разрешений, необходимых для ведения деятельности на рудных месторождениях. В частности, 23 декабря 2016 года общество получило лицензию на ведение горнорудных работ и на бурение.

Ранее промышленные запасы золотоносного месторождения Човдар в Дашкесанском районе Азербайджана оценены в 44,61 тонн золота и 164,25 тонны серебра.

А.Азизов

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Тэги: AZERGOLD, ЗОЛОТО, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]