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АПК 11.05.2017 09:08

Агролизинг отбирает страховщика минеральных удобрений и гербицидов

ОАО "Агролизинг" отбирает страховщика минеральных удобрений и гербицидов, приобретаемых обществом в течение 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Агролизинг.

Отбор проводится методом опроса котировок.

ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АГРОЛИЗИНГ, УДОБРЕНИЯ, СТРАХОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]