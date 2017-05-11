ОАО "Агролизинг" отбирает страховщика минеральных удобрений и гербицидов, приобретаемых обществом в течение 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Агролизинг.

Отбор проводится методом опроса котировок.

ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Азизов