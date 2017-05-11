Прокуратура Штутгарта начала расследование против руководства Volkswagen

Прокуратура Штутгарта начала расследование в отношении главного исполнительного директора германского автопроизводителя Volkswagen (VW) Маттиаса Мюллера, пишет газета Wirtschaftswoche.
Он подозревается в причастности к манипуляциям с выхлопными газами. Речь идет о деятельности М.Мюллера в качестве члена совета директоров Porsche SE, которая является дочерней компанией VW.
Кроме того, расследование ведется против бывшего руководителя VW Мартина Винтеркорна, главы наблюдательного совета Ханса-Дитера Пётша и члена совета директоров Porsche SE Филиппа фон Хагена.
Заявление против руководства VW было подано Федеральным управлением по надзору за финансовым сектором (BaFin). Летом 2016 года ведомство обращалось в прокуратуру, заявляя о том, что подозревает топ-менеджеров автоконцерна в манипуляции информацией по акциям Porsche SE, отмечает Deutsche Welle.
Прокуратура города Брауншвейг также расследует аналогичные манипуляции. Под подозрением находятся Х.-Д.Пётш, М.Винтеркорн и Херберт Дисc, отвечающий в VW за развитие марок.
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