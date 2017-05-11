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Дальнее зарубежье 11.05.2017 11:03

Прокуратура Штутгарта начала расследование против руководства Volkswagen

Прокуратура Штутгарта начала расследование в отношении главного исполнительного директора германского автопроизводителя Volkswagen (VW) Маттиаса Мюллера, пишет газета Wirtschaftswoche.

Он подозревается в причастности к манипуляциям с выхлопными газами. Речь идет о деятельности М.Мюллера в качестве члена совета директоров Porsche SE, которая является дочерней компанией VW.

Кроме того, расследование ведется против бывшего руководителя VW Мартина Винтеркорна, главы наблюдательного совета Ханса-Дитера Пётша и члена совета директоров Porsche SE Филиппа фон Хагена.

Заявление против руководства VW было подано Федеральным управлением по надзору за финансовым сектором (BaFin). Летом 2016 года ведомство обращалось в прокуратуру, заявляя о том, что подозревает топ-менеджеров автоконцерна в манипуляции информацией по акциям Porsche SE, отмечает Deutsche Welle.

Прокуратура города Брауншвейг также расследует аналогичные манипуляции. Под подозрением находятся Х.-Д.Пётш, М.Винтеркорн и Херберт Дисc, отвечающий в VW за развитие марок.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, VOLKSWAGEN, РУКОВОДСТВО, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]