Прокуратура Штутгарта начала расследование против руководства Volkswagen

Прокуратура Штутгарта начала расследование в отношении главного исполнительного директора германского автопроизводителя Volkswagen (VW) Маттиаса Мюллера, пишет газета Wirtschaftswoche.

Он подозревается в причастности к манипуляциям с выхлопными газами. Речь идет о деятельности М.Мюллера в качестве члена совета директоров Porsche SE, которая является дочерней компанией VW.

Кроме того, расследование ведется против бывшего руководителя VW Мартина Винтеркорна, главы наблюдательного совета Ханса-Дитера Пётша и члена совета директоров Porsche SE Филиппа фон Хагена.

Заявление против руководства VW было подано Федеральным управлением по надзору за финансовым сектором (BaFin). Летом 2016 года ведомство обращалось в прокуратуру, заявляя о том, что подозревает топ-менеджеров автоконцерна в манипуляции информацией по акциям Porsche SE, отмечает Deutsche Welle.

Прокуратура города Брауншвейг также расследует аналогичные манипуляции. Под подозрением находятся Х.-Д.Пётш, М.Винтеркорн и Херберт Дисc, отвечающий в VW за развитие марок.