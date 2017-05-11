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Дальнее зарубежье 11.05.2017 11:19

Новый президент Южной Кореи намерен отказаться от традиционной резиденции главы государства

Новый южнокорейский президент Мун Чжэ Ин, накануне официально вступивший в должность, объявил о желании частично сменить резиденцию "Чхонвадэ" ("Голубой дом"), где с окончания Второй мировой войны располагается официальная резиденция главы южнокорейского государства, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Мун Чжэ Ин заявил о намерении подыскать офис в районе центральной сеульской площади Кванхвамун.

"После того как с приготовлениями будет закончено, я покину Голубой дом и начну эру президента Кванхвамуна", - приводит АП слова президента.

"Я буду президентом, который будет общаться с народом в любое время. Президент будет непосредственно разговаривать со СМИ по важным вопросам", - отметил Мун Чжэ Ин, добавив, что иногда он также намерен проводить массовые публичные дискуссии на площади Кванхвамун.

В то же время, отмечает АП, Мун Чжэ Ин не полностью откажется от Чхонвадэ. Так, по словам представителей президентской команды, подземные помещения Чхонвадэ будут использоваться для совещаний по важным вопросам национальной безопасности. Помимо этого, президент будет приветствовать иностранных гостей на территории этой резиденции.

Согласно планам президента, остальную часть Чхонвадэ откроют для доступа публики, а строения на ее территории превратят в музеи и прочие заведения с целью привлечения туристов.

Решение Мун Чжэ Ина покинуть Чхонвадэ является частью мер, направленных на дистанцирование от стиля руководства предыдущего южнокорейского президента Пак Кын Хе, который, по мнению наблюдателей, отличался автократичностью и нежеланием общаться со СМИ, отмечается в сообщении.

Досрочные выборы в Южной Корее, на которых победу одержал Мун Чжэ Ин, прошли после импичмента и отстранения от власти бывшей главы государства Пак Кын Хе в связи с ее причастностью к коррупционному скандалу.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РЕЗИДЕНЦИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]