В Венесуэле растет число жертв столкновений с полицией

Еще один человек погиб в результате столкновений оппозиционеров с полицией в столице Венесуэлы Каракасе, еще не менее 93 человек получили ранения, сообщило в ночь на четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.
Кроме того, один человек, пострадавший в ходе демонстраций в понедельник, накануне скончался от травм.
Таким образом, число погибших в ходе массовых акций протеста в Венесуэле, по данным правительства, составило уже 38 человек. Между тем, венесуэльская оппозиция и правозащитники заявляют, что оно превысило 45 человек.
С начала апреля в Венесуэле почти ежедневно проходят акции протеста. По последним данным, за это время только в столице страны более 750 человек получили ранения. Кроме того, полиция задержала более 1,3 тыс. выступающих на стороне оппозиции. Еще 250 гражданских лиц были представлены перед военными трибуналами.
Ранее президент страны Николас Мадуро заявил о намерениях внести изменения в конституцию страны и тем самым разрешить кризис в Венесуэле, однако оппозиционеры отказались принимать участие в этом процессе и назвали его незаконным.
Участники демонстраций требуют проведения досрочных выборов нового президента, полного восстановления прав парламента Венесуэлы, а также начала процесса восстановления экономики страны. Кроме того, венесуэльская оппозиция обвиняет президента страны Н.Мадуро в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и давлении на судебные органы, а также в экономических проблемах страны.
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