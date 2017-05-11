Парламентарии Колумбии ратифицировали мирный договор между правительством и повстанцами

Конгресс Колумбии ратифицировал положения мирного договора между правительством страны и мятежниками из группировки Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК), сообщают в четверг западные СМИ.
"За" проголосовали 52 депутата, "против" - двое.
Закон предусматривает "политическую реинтеграцию" РВСК и предоставление им не менее пяти мест в Сенате и пяти в Палате представителей Колумбии. Однако для их получения представители РВСК должны принять участие в парламентских выборах, которые пройдут в Колумбии в следующем году.
Отмечается, что вовлечение группировки РВСК в политическую жизнь страны как одной из партий было одним из ключевых пунктов мирного соглашения.
Конфликт между правительством Колумбии и повстанцами стал самым длительным в истории Западного полушария: противостояние длилось более 52 лет. В ноябре прошлого года стороны заключили мирный договор.
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