Парламентарии Колумбии ратифицировали мирный договор между правительством и повстанцами

Конгресс Колумбии ратифицировал положения мирного договора между правительством страны и мятежниками из группировки Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК), сообщают в четверг западные СМИ.

"За" проголосовали 52 депутата, "против" - двое.

Закон предусматривает "политическую реинтеграцию" РВСК и предоставление им не менее пяти мест в Сенате и пяти в Палате представителей Колумбии. Однако для их получения представители РВСК должны принять участие в парламентских выборах, которые пройдут в Колумбии в следующем году.

Отмечается, что вовлечение группировки РВСК в политическую жизнь страны как одной из партий было одним из ключевых пунктов мирного соглашения.

Конфликт между правительством Колумбии и повстанцами стал самым длительным в истории Западного полушария: противостояние длилось более 52 лет. В ноябре прошлого года стороны заключили мирный договор.