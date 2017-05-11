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Дальнее зарубежье 11.05.2017 11:44

Парламентарии Колумбии ратифицировали мирный договор между правительством и повстанцами

Конгресс Колумбии ратифицировал положения мирного договора между правительством страны и мятежниками из группировки Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК), сообщают в четверг западные СМИ.

"За" проголосовали 52 депутата, "против" - двое.

Закон предусматривает "политическую реинтеграцию" РВСК и предоставление им не менее пяти мест в Сенате и пяти в Палате представителей Колумбии. Однако для их получения представители РВСК должны принять участие в парламентских выборах, которые пройдут в Колумбии в следующем году.

Отмечается, что вовлечение группировки РВСК в политическую жизнь страны как одной из партий было одним из ключевых пунктов мирного соглашения.

Конфликт между правительством Колумбии и повстанцами стал самым длительным в истории Западного полушария: противостояние длилось более 52 лет. В ноябре прошлого года стороны заключили мирный договор.

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Тэги: КОЛУМБИЯ, КОНГРЕСС, СОГЛАШЕНИЕ, ОДОБРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]