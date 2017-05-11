Трамп встретится в Саудовской Аравии с лидерами мусульманских государств

Президент США Дональд Трамп во время первого визита в Саудовскую Аравию встретится с рядом лидеров исламских государств, которые прибудут в королевство на саммит арабских и мусульманских государств, сообщает в четверг ливанская газета "Дэйли стар".

По ее данным, саудовский король Салман бен Абдель Азиз ас-Сауд направил приглашения для участия в этом саммите палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, королю Иордании Абдалле II, президенту Алжира Абдельазизу Бутефлике, президенту Нигера Махамаду Исуфу.

"Дэйли стар" отмечает, что участие палестинского лидера в саммите поможет "усилить сотрудничество и координацию между мусульманскими государствами и США в различных сферах".

Саудовский король также направил приглашения королю Марокко Мухаммеду VI, президенту Йемена Абд-Раббо Мансуру Хади, эмиру Катара Тамиму бен Хамаду ат-Тани, а также главам Пакистана, Турции, Ирака и Туниса.

В свою очередь МИД Саудовской Аравии сообщил, что в Эр-Рияде пройдет встреча монархов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива с президентом США. Также запланированы двусторонние переговоры между саудовскими и американскими лидерами.