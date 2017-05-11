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Дальнее зарубежье 11.05.2017 12:05

Трамп встретится в Саудовской Аравии с лидерами мусульманских государств

Президент США Дональд Трамп во время первого визита в Саудовскую Аравию встретится с рядом лидеров исламских государств, которые прибудут в королевство на саммит арабских и мусульманских государств, сообщает в четверг ливанская газета "Дэйли стар".

По ее данным, саудовский король Салман бен Абдель Азиз ас-Сауд направил приглашения для участия в этом саммите палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, королю Иордании Абдалле II, президенту Алжира Абдельазизу Бутефлике, президенту Нигера Махамаду Исуфу.

"Дэйли стар" отмечает, что участие палестинского лидера в саммите поможет "усилить сотрудничество и координацию между мусульманскими государствами и США в различных сферах".

Саудовский король также направил приглашения королю Марокко Мухаммеду VI, президенту Йемена Абд-Раббо Мансуру Хади, эмиру Катара Тамиму бен Хамаду ат-Тани, а также главам Пакистана, Турции, Ирака и Туниса.

В свою очередь МИД Саудовской Аравии сообщил, что в Эр-Рияде пройдет встреча монархов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива с президентом США. Также запланированы двусторонние переговоры между саудовскими и американскими лидерами.

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Тэги: США, ТРАМП, БЛИЖВОСТОК, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]