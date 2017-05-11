С сентября в Грузии начнет функционировать компания Caspian Energy Georgia

«Caspian Energy Georgia будет представлять интересы Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Energy Interna­tional Media Group на территории Грузии», - заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

По его словам, данная компания создается в результате многочисленных обращений со стороны грузинских, азербайджанских, турецких и казахстанских компаний, которые хотят активизировать сотрудничество на территории Грузии.

Как отметил Тельман Алиев, «Caspian Energy Georgia будет заниматься организацией бизнес-форумов,CEO lunch, тренингов, семинаров, круглых столов, ежегодного Caspian Energy Forum в Тбилиси и Батуми. Кроме того, один раз в год будет проводиться цере­мония вручения национальных и международных премий Caspian Energy Award, Caspian Business Award, Caspian CEO Award и Brand Award. В перспективе планируется издание отдельного ежеквартального журнала Caspian Energy, посвященного экономическому раз­витию и инвестиционной привлекательности Грузии».

«Все компании являющиеся членами Caspian European Club Georgia и Caspian American Club Georgia смогут на бесплат­ной основе принимать участие на всех мероприятиях в Азербайджане, Казахстане и Турции, проводимых под эгидой Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Energy International Media Group», - заключил Тельман Алиев.

Компании, желающие вступить в Caspian European Club, могут пройти регистрацию на сайте http://www.caspianenergy.org/