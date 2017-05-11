Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-апреле увеличился на 7%

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-апреле 2017 года составил 1,943 тыс. единицы, что на 11,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 1,62 тыс. единиц (рост на 7,3%).

В январе-апреле 2017 года в Азербайджан также было импортировано 268 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост в 1,7 раза), 29 единиц моторных транспортных средств спецназначения (спад на 49,2%).

Кроме того, за отчетный период в республику ввезено 26 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост на 8,3%).

Н.Аббасова