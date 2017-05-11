Австрийский суд приговорил к пожизненному заключению сирийца за убийство 20 солдат

Суд австрийского города Иннсбрук (земля Тироль) приговорил к пожизненному заключению уроженца Сирии, признав его виновным в убийстве 20 человек, сообщает в четверг онлайн-портал немецкого журнала Шпигель.
По его информации, 27-летний мужчина состоял в рядах оппозиционной Свободной сирийской армии и убил 20 безоружных солдат армии Сирии.
Отмечается, что мужчина был задержан в тирольском лагере для беженцев в июне 2016 года.
Следствию удалось установить, что мужчина совершил убийства в 2013 и 2014 годах в сирийском городе Хомс и его окрестностях.
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