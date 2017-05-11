Сотрудники турецких спецслужб, которые в провинции Ширнак на юго-востоке страны проводят операцию против запрещенной в стране Курдской рабочей партии (КРП), обнаружили у курдов переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) российского производства СА-16 ("Игла"), сообщает в четверг турецкая газета "Хюрриет".

Газета, которая ссылается на заявление МВД Турции, отмечает, что ПЗРК был обнаружен в пещере, где базировались повстанцы, на глубине 500 м.

По данным издания, операция против повстанцев КРП продолжается. В период с 19 по 30 апреля в рамках первой фазы операции уничтожены 39 курдских повстанцев.

Вторая фаза операции началась 8 мая, пишет "Хюрриет".