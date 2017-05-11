Сотрудники турецких спецслужб, которые в провинции Ширнак на юго-востоке страны проводят операцию против запрещенной в стране Курдской рабочей партии (КРП), обнаружили у курдов переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) российского производства СА-16 ("Игла"), сообщает в четверг турецкая газета "Хюрриет".
Газета, которая ссылается на заявление МВД Турции, отмечает, что ПЗРК был обнаружен в пещере, где базировались повстанцы, на глубине 500 м.
По данным издания, операция против повстанцев КРП продолжается. В период с 19 по 30 апреля в рамках первой фазы операции уничтожены 39 курдских повстанцев.
Вторая фаза операции началась 8 мая, пишет "Хюрриет".
Из автомобиля армянской телекомпании велся обстрел азербайджанских позиций, ВС Азербайджана применили ответный огонь, заявляют в Баку
Грузия, Азербайджан и Турция готовятся подписать соглашение о трехстороннем военном сотрудничестве
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов -Минобороны
Каспар учредил дочернюю компанию на Мальте
Экономический рост в Азербайджане возобновится в 2018г - ВБ
Спортсмены из Ливии, Судана и Кувейта не будут участвовать в Исламиаде
Азербайджан рассчитывает на победу в командном зачете на Исламиаде – вице-президент НОК
Победители Исламиады от Азербайджана получат премию от государства в размере около $59 тыс.
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
С сентября в Грузии начнет функционировать компания Caspian Energy Georgia
В РИКЦ в Баку прошла встреча с ветеранами войны и труда
Компания Bakcell приглашает молодых людей принять участие в программе стажировки «Smart Start»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»