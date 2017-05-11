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Регион 11.05.2017 12:28

Во время спецоперации на юго-востоке Турции у курдских повстанцев обнаружен ПЗРК "Игла" - газета

Сотрудники турецких спецслужб, которые в провинции Ширнак на юго-востоке страны проводят операцию против запрещенной в стране Курдской рабочей партии (КРП), обнаружили у курдов переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) российского производства СА-16 ("Игла"), сообщает в четверг турецкая газета "Хюрриет".

Газета, которая ссылается на заявление МВД Турции, отмечает, что ПЗРК был обнаружен в пещере, где базировались повстанцы, на глубине 500 м.

По данным издания, операция против повстанцев КРП продолжается. В период с 19 по 30 апреля в рамках первой фазы операции уничтожены 39 курдских повстанцев.

Вторая фаза операции началась 8 мая, пишет "Хюрриет".

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Тэги: ТУРЦИЯ, КУРДЫ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]