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Внешняя политика 11.05.2017 12:09

Грузия, Азербайджан и Турция готовятся подписать соглашение о трехстороннем военном сотрудничестве

Министры обороны Грузии, Азербайджана и Турции планируют подписать меморандум о сотрудничестве в трехстороннем формате.

Как сообщает в четверг пресс-служба Минобороны Грузии, данный вопрос обсуждался на встрече главы ведомства Левана Изория с его турецким коллегой Фикри Ышиком на проходящей в Стамбуле международной выставке оборонной промышленности (IDEF).

По информации пресс-службы, Л.Изория заявил после встречи, что через 10 дней в Батуми состоится встреча министров обороны Грузии, Турции и Азербайджана. "Мы обсудим формат трехстороннего сотрудничества. Будет подписан меморандум, направленный на повышение качества нашего военного сотрудничества", - сказал министр.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]