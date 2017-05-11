Победители Исламиады от Азербайджана получат премию от государства в размере около $59 тыс.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил размеры премиальных для победителей и призеров IV Игр Исламской солидарности в Баку, а также их личных тренеров.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, победители Исламиады от Азербайджана получат из бюджета 100 тыс. манатов или $58,7 тыс. по текущему курсу (тренер – 50 тыс. манатов).
Серебряный призер Исламиады получит 50 тыс. манатов (тренер – 25 тыс. манатов), бронзовый – 30 тыс. манатов (тренер – 10 тыс. манатов).
Также премиальные получат чемпионы и призеры от Азербайджана по линии Национального олимпийского комитета (НОК). В частности, победители Исламиады получат от НОК 50 тыс. манатов (тренер – 25 тыс. манатов), занявшие второе и третье места – соответственно 30 тыс. манатов (тренер – 15 тыс. манатов) и 20 тыс. манатов (тренер – 10 тыс. манатов).
IV Игры Исламской солидарности пройдут в Баку с 12 по 22 мая.
Р.Бабаев
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