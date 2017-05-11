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Спорт 11.05.2017 12:14

Победители Исламиады от Азербайджана получат премию от государства в размере около $59 тыс.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил размеры премиальных для победителей и призеров IV Игр Исламской солидарности в Баку, а также их личных тренеров.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, победители Исламиады от Азербайджана получат из бюджета 100 тыс. манатов или $58,7 тыс. по текущему курсу (тренер – 50 тыс. манатов).

Серебряный призер Исламиады получит 50 тыс. манатов (тренер – 25 тыс. манатов), бронзовый – 30 тыс. манатов (тренер – 10 тыс. манатов).

Также премиальные получат чемпионы и призеры от Азербайджана по линии Национального олимпийского комитета (НОК). В частности, победители Исламиады получат от НОК 50 тыс. манатов (тренер – 25 тыс. манатов), занявшие второе и третье места – соответственно 30 тыс. манатов (тренер – 15 тыс. манатов) и 20 тыс. манатов (тренер – 10 тыс. манатов).

IV Игры Исламской солидарности пройдут в Баку с 12 по 22 мая.

Р.Бабаев

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Тэги: ИСЛАМИАДА, ПРИЗЕРЫ, ПРЕМИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]