Победители Исламиады от Азербайджана получат премию от государства в размере около $59 тыс.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил размеры премиальных для победителей и призеров IV Игр Исламской солидарности в Баку, а также их личных тренеров.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, победители Исламиады от Азербайджана получат из бюджета 100 тыс. манатов или $58,7 тыс. по текущему курсу (тренер – 50 тыс. манатов).

Серебряный призер Исламиады получит 50 тыс. манатов (тренер – 25 тыс. манатов), бронзовый – 30 тыс. манатов (тренер – 10 тыс. манатов).

Также премиальные получат чемпионы и призеры от Азербайджана по линии Национального олимпийского комитета (НОК). В частности, победители Исламиады получат от НОК 50 тыс. манатов (тренер – 25 тыс. манатов), занявшие второе и третье места – соответственно 30 тыс. манатов (тренер – 15 тыс. манатов) и 20 тыс. манатов (тренер – 10 тыс. манатов).

IV Игры Исламской солидарности пройдут в Баку с 12 по 22 мая.

Р.Бабаев