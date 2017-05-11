Пхеньян будет добиваться выдачи причастных к заговору с целью убийства Ким Чен Ына

Северокорейские власти намерены добиваться экстрадиции в КНДР всех лиц, которые имели отношение к заговору иностранных спецслужб с целью убийства лидера страны Ким Чен Ына, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на слова замглавы МИД КНДР Хан Сон Рёля.

Такое заявление Хан Сон Рёль сделал в четверг на встрече с послами в Пхеньяне.

Согласно появившимся на прошлой неделе заявлениям Пхеньяна, ЦРУ и разведка Южной Кореи подготовили заговор с целью устранения Ким Чен Ына. Спецслужбы принудили гражданина КНДР принять участие в покушении: он должен был отравить лидера страны при помощи токсина (биохимического отравляющего вещества). Однако северокорейским службам безопасности удалось предотвратить якобы планировавшееся покушение.

В Пхеньяне также назвали этот заговор "терроризмом, поддерживаемым государством" и пообещали найти всех виновных, отмечает АП.

В то же время агентство отмечает, что имена подозреваемых не обнародованы.