Пхеньян будет добиваться выдачи причастных к заговору с целью убийства Ким Чен Ына

Северокорейские власти намерены добиваться экстрадиции в КНДР всех лиц, которые имели отношение к заговору иностранных спецслужб с целью убийства лидера страны Ким Чен Ына, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на слова замглавы МИД КНДР Хан Сон Рёля.
Такое заявление Хан Сон Рёль сделал в четверг на встрече с послами в Пхеньяне.
Согласно появившимся на прошлой неделе заявлениям Пхеньяна, ЦРУ и разведка Южной Кореи подготовили заговор с целью устранения Ким Чен Ына. Спецслужбы принудили гражданина КНДР принять участие в покушении: он должен был отравить лидера страны при помощи токсина (биохимического отравляющего вещества). Однако северокорейским службам безопасности удалось предотвратить якобы планировавшееся покушение.
В Пхеньяне также назвали этот заговор "терроризмом, поддерживаемым государством" и пообещали найти всех виновных, отмечает АП.
В то же время агентство отмечает, что имена подозреваемых не обнародованы.
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