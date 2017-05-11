Совет ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев

Совет Европейского союза на уровне министров сельского хозяйства на заседании 11 мая поддержал решение по либерализации визового режима с Украиной.
Министры рассмотрели соответствующий Регламент Европейского парламента и Совета ЕС, вносящий изменения в постановление № 539/2001, в котором указаны третьи страны, чьи граждане при пересечении внешних границ должны иметь визу, и стран, чьи граждане освобождаются от такого требования (Украина).
Как сообщалось, на консультациях стран-членов ЕС, представителей Европарламента и Еврокомиссии 28 февраля было достигнуто согласие о запуске визовой либерализации для граждан Украины.
Трехсторонние консультации между Советом ЕС, Европейской комиссией и Европейским парламентом о предоставлении Украины безвизового режима завершились 1 марта.
Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER) 2 марта подтвердил решение, достигнутое в рамках консультаций. 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) утвердил проект о внесении Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования.
6 апреля депутаты Европейского парламента большинством голосов поддержали предоставление ЕС безвизового режима украинцам.
Таким образом, после утверждения Советом ЕС документ должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальты) и опубликован в официальном журнале ЕС.
Решение о введении безвизового режима вступит в силу через 20 дней с момента публикации.
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