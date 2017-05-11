Возглавляемая президентом Армении правящая Республиканская партия (РПА) и Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" (АРФД) в четверг подпишут коалиционное соглашение на 2017-2022 годы.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, церемония подписания состоится в резиденции президента Армении.

Ранее пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов заявил журналистам, что документ уже готов и будет обнародован в ближайшее время.

В настоящее время с правящей Республиканской партией у АРФД есть соглашение о коалиционном сотрудничестве, в рамках которого в действующем правительстве "Дашнакцутюн" отошли три министерских портфеля.

На выборах в парламент Армении 2 апреля АРФД набрал 6,57% голосов, став четвертой силой, прошедшей в парламент. По итогам выборов будет сформировано новое правительство Армении, чем и обусловлено подписание нового соглашения между двумя партиями.