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Регион 11.05.2017 12:47

Партия президента Армении вновь подпишет коалиционное соглашение с партией "Дашнакцутюн"

Возглавляемая президентом Армении правящая Республиканская партия (РПА) и Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" (АРФД) в четверг подпишут коалиционное соглашение на 2017-2022 годы.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, церемония подписания состоится в резиденции президента Армении.

Ранее пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов заявил журналистам, что документ уже готов и будет обнародован в ближайшее время.

В настоящее время с правящей Республиканской партией у АРФД есть соглашение о коалиционном сотрудничестве, в рамках которого в действующем правительстве "Дашнакцутюн" отошли три министерских портфеля.

На выборах в парламент Армении 2 апреля АРФД набрал 6,57% голосов, став четвертой силой, прошедшей в парламент. По итогам выборов будет сформировано новое правительство Армении, чем и обусловлено подписание нового соглашения между двумя партиями.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРТИИ, КОАЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]