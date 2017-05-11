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Дальнее зарубежье 11.05.2017 13:30

Министры обороны стран ЕС в преддверие саммита НАТО обсудят стратегические вопросы безопасности

Совет Евросоюза по иностранным делам 18 мая рассмотрит стратегию ЕС в области безопасности и обороны, сообщила в четверг пресс-служба совета.

Министры обороны стран ЕС проанализируют реализацию инициатив, закрепленных в постановлении Совета ЕС от 6 марта 2017 года, отмечается в коммюнике.

Главными темами дебатов должны стать возможность учреждения постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) и введения ежегодного скоординированного анализа состояния обороны (CARD); усиление инструментов быстрого реагирования ЕС, включая тактические группы союза; партнерство в области совместной политики безопасности и обороны.

Ожидается, что совет примет заключения, которые послужат разработке доклада для июньского заседания Евросовета.

Министры обсудят сотрудничество ЕС-НАТО, особенно воплощение совместной декларации председателя Евросовета, председателя Еврокомиссии и генерального секретаря альянса (Варшавской декларации).

В коммюнике Совета ЕС уточняется, что обсуждение будет ориентировано на перспективу саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 25 мая. В дискуссиях совета примет участие генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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Тэги: ЕС, МИД, СОВЕТ, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]