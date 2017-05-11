Министры обороны стран ЕС в преддверие саммита НАТО обсудят стратегические вопросы безопасности

Совет Евросоюза по иностранным делам 18 мая рассмотрит стратегию ЕС в области безопасности и обороны, сообщила в четверг пресс-служба совета.
Министры обороны стран ЕС проанализируют реализацию инициатив, закрепленных в постановлении Совета ЕС от 6 марта 2017 года, отмечается в коммюнике.
Главными темами дебатов должны стать возможность учреждения постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) и введения ежегодного скоординированного анализа состояния обороны (CARD); усиление инструментов быстрого реагирования ЕС, включая тактические группы союза; партнерство в области совместной политики безопасности и обороны.
Ожидается, что совет примет заключения, которые послужат разработке доклада для июньского заседания Евросовета.
Министры обсудят сотрудничество ЕС-НАТО, особенно воплощение совместной декларации председателя Евросовета, председателя Еврокомиссии и генерального секретаря альянса (Варшавской декларации).
В коммюнике Совета ЕС уточняется, что обсуждение будет ориентировано на перспективу саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 25 мая. В дискуссиях совета примет участие генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
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