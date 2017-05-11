Перед Минском не стоит выбор между Западом и Востоком - МИД

Рассуждения о необходимости выбора Белоруссии между Западом и Востоком контрпродуктивны, заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко во время рабочей поездки в Вашингтон (США).

"Мы действительно верим, что возможно и то, и другое. Беларусь заинтересована в больших объемах торговли, инвестиций и сотрудничества по всем направлениям с западными странами. И я верю, что это может произойти без ущерба нашим отношениям с Россией", - приводит слова О.Кравченко пресс-служба МИД по итогам его выступления на семинаре, организованном Атлантическим советом и Джеймстаунским фондом.

Затрагивая вопросы белорусско-американской повестки дня, О.Кравченко отметил, что стороны уделяют особое внимание не только тематике прав человека и демократии, но и взаимодействию в сфере безопасности на региональном и глобальном уровнях .

В качестве примера успешного сотрудничества с США дипломат привел добровольный отказ Минска от ядерного оружия, предоставление возможности транзита железнодорожным транспортом по территории Белоруссии грузов для снабжения американских войск в Афганистане.

"Когда Америке была нужна помощь, мы ее предоставили. И мы сделали это осознанно, мы никогда не пытались торговаться по поводу этого сотрудничества и даже публично об этом не говорили. Это наша позиция - когда дело доходит до вопросов стратегических, вопросов безопасности, наше сотрудничество не должно зависеть от временных политических разногласий", - сказал замглавы белорусского МИД.

Как проинформировали в пресс-службе, в рамках визита в США О.Кравченко встретился с заместителем помощника Государственного секретаря США Бриджет Бринк, а также с представителями руководства Бюро прав человека, демократии и труда. Состоялась также встреча заместителя главы внешнеполитического ведомства Беларуси в Аппарате Комитета по иностранным делам Сената США. "Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и перспективы развития сотрудничества", - уточнили в пресс-службе.