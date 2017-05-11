Премьер Японии и новый президент Южной Кореи заявляют о важности сотрудничества в связи с ядерной проблемой КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в четверг в первом телефонном разговоре выразили намерение предпринимать совместные усилия для решения северокорейской ядерной проблемы.
"Меры в отношении КНДР являются важнейшей задачей. Мне хотелось бы осуществлять тесное сотрудничество, чтобы провести денуклеаризацию КНДР. И речь идет не о диалоге ради диалога; важно показать серьезность наших намерений и конкретные действия по поводу денуклеаризации КНДР", - приводит слова С.Абэ японский телеканал NHK.
В ответ Мун Чжэ Ин выразил согласие с позицией С.Абэ по северокорейскому вопросу.
Кроме того, лидеры двух стран договорились прилагать усилия для строительства продуктивных отношений между Токио и Сеулом.
В ходе разговора С.Абэ и Мун Чжэ Ин затронули тему планируемого саммита Японии, Южной Кореи и КНР. Лидеры согласились с необходимостью подготовки саммита и договорились провести его как можно быстрее, причем встречу намерена принять Япония, добавляет NHK.
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