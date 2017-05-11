Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8508 RUR   0.0296 GBR   2.2027 TRY   0.4746

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.88 Brent   48.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 22° Завтра 13° 17° 13 Май 14° 21° 14 Май 14° 24°

Дальнее зарубежье 11.05.2017 14:02

Премьер Японии и новый президент Южной Кореи заявляют о важности сотрудничества в связи с ядерной проблемой КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в четверг в первом телефонном разговоре выразили намерение предпринимать совместные усилия для решения северокорейской ядерной проблемы.

"Меры в отношении КНДР являются важнейшей задачей. Мне хотелось бы осуществлять тесное сотрудничество, чтобы провести денуклеаризацию КНДР. И речь идет не о диалоге ради диалога; важно показать серьезность наших намерений и конкретные действия по поводу денуклеаризации КНДР", - приводит слова С.Абэ японский телеканал NHK.

В ответ Мун Чжэ Ин выразил согласие с позицией С.Абэ по северокорейскому вопросу.

Кроме того, лидеры двух стран договорились прилагать усилия для строительства продуктивных отношений между Токио и Сеулом.

В ходе разговора С.Абэ и Мун Чжэ Ин затронули тему планируемого саммита Японии, Южной Кореи и КНР. Лидеры согласились с необходимостью подготовки саммита и договорились провести его как можно быстрее, причем встречу намерена принять Япония, добавляет NHK.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ЮЖКОРЕЯ, ЛИДЕРЫ, КНДР


Похожие новости


США будут тесно сотрудничать с азиатскими союзниками по обеспечению безопасности - Пентагон Более 20 объектов из Японии вошли в список наследия ЮНЕСКО Японский премьер выразил готовность налаживать отношения между Токио и Сеулом Парламентская делегация во главе с Нарышкиным посетит Южную Корею и Японию Япония и Южная Корея впервые за пять с лишним лет провели встречу на высоком уровне по безопасности Главы МИД Южной Кореи, КНР и Японии встретятся в субботу в Сеуле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]