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СНГ 11.05.2017 14:13

Порошенко 17 мая поедет в Страсбург подписывать документ о безвизовом режиме Украины с ЕС

Президент Украины Петр Порошенко 17 мая отправится в Страсбург, где состоится церемония подписания законодательного акта о предоставлении Украине безвизового режима.

"17 мая в Страсбурге - как мы договорились с нашими европейскими друзьями - торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. Это, наверно, будет один из наиболее важных моих визитов за три года на должности президента", - говорится в обращении главы государства по случаю утверждения советом ЕС предоставления Украине безвизового режима.

П.Порошенко отметил, что данное решение опубликуют в официальном журнале ЕС, и через 20 дней оно вступит в силу. "Примерно 11 июня 34 европейских страны включат зеленый свет владельцам украинских биометрических паспортов для безвизовых краткосрочных поездок", - заявил президент Украины, добавив, что исчезнут очереди в посольства и визовые центры, "останется в прошлом изнурительная волокита со сбором бумаг".

Как сказал П.Порошенко, безвизовый режим - "гигантский шаг к Европе, к утверждению свободы человека и независимости украинского государства". Он выразил благодарность всем причастным за получение Украиной безвизового режима с ЕС - политикам, гражданскому обществу, поддерживающему движение в Европу, друзьям в Евросоюзе и "главное - украинским солдатам, которые на востоке защищают и Украину, и весь континент".

Ранее в четверг Совет ЕС на уровне министров сельского хозяйства и рыболовства на заседании поддержал решение по либерализации визового режима с Украиной. Министры рассмотрели соответствующий регламент Европарламента и Совета ЕС, вносящий изменения в постановление № 539/2001, в котором указаны третьи страны, чьи граждане при пересечении внешних границ должны иметь визу, и стран, чьи граждане освобождаются от такого требования (Украина).

28 февраля на консультациях стран-членов ЕС, представителей Европарламента и Еврокомиссии было достигнуто согласие о запуске визовой либерализации для граждан Украины. Переговоры между Советом ЕС, Еврокомиссией и Европарламентом о предоставлении Украины безвизового режима завершился 1 марта. 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердил проект о внесении Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования. 6 апреля депутаты Европарламента поддержали предоставление безвизового режима украинцам.

После утверждения Советом ЕС документ должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальты), а также опубликован в официальном журнале ЕС.

Решение о введении безвизового режима вступит в силу через 20 дней с момента публикации.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС


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