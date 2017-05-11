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Дальнее зарубежье 11.05.2017 14:32

Афганские военные отбили у талибов стратегически важный уезд, граничащий с Таджикистаном и Пакистаном

Афганские правительственные войска восстановили контроль над уездом Зебак в северо-восточной провинции Бадахшан, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на военный источник.

По его данным, стратегически важный уезд, имеющий выход к границам Пакистана на юге, и Таджикистана на севере, был отбит в ходе войсковой операции около полудня в четверг. Сообщений о потерях сторон, а также мирных граждан пока нет.

Высокогорный уезд Зебак был захвачен боевиками радикального движения "Талибан" две недели назад, после объявления лидерами экстремистов о начале весенне-летней кампании "Мансури". Она была так названа в честь бывшего лидера движения Ахтара Мансура, убитого ранее в ходе авианалета ВВС США на границе Пакистана.

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Тэги: АФГАНИСТАН, УЕЗД, ОСВОБОЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]