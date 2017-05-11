На юго-восток Франции надвигаются грозы с шквальным ветром

В шести французских департаментах на юго-востоке страны объявили повышенный уровень опасности в связи с сильными грозами и ливнями, сообщают в четверг местные СМИ.

В ближайшие часы в департаментах Эн, Изер, Луара, Рон, Савойя и Верхняя Савойя ожидается значительное ухудшение погоды.

По данным местных метеорологических служб, скорость ветра может достигать 100 км/ч. Кроме этого, в течение дня в этих районах может выпасть месячная норма осадков.