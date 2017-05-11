Глава Минюста Армении может стать вице-спикером в новом парламенте республики

Министр юстиции Армении Арпине Ованнисян не войдет в состав нового правительства, который будет сформирован по итогам парламентских выборов 2 апреля.

На заседании правительства республики в четверг премьер Армении Карен Карапетян поблагодарил министра за совместную работу.

"Желаю, чтобы вы проявили в парламенте такую же эффективность, как и в правительстве. Премного благодарен", - сказал К.Карапетян.

18 мая состоится первое заседание нового парламента Армении. В тот же день правительство, согласно законодательству, уйдет в отставку.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте, А.Ованнисян, возможно, займет пост вице-председателя Национального собрания Армении.