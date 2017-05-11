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Транспорт и связь 11.05.2017 13:19

Каспар приобрело судно у GidroTrans за $650 тыс.

ЗАО "Каспийское морское пароходство" (Каспар) приобрело в марте 2017 году судно "Бакинская 6", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пароходстве.

"Судно "Бакинская 6" было приобретено за $650 тыс. у ООО "GidroTrans". Договор о купле-продаже был заключен 9 марта 2017 года", - отметили в пароходстве.

В Каспаре отметили, что в текущем году общество получит из госбюджета 16 млн манатов для строительства двух танкеров и двух паромных судов типа Ro-Pax на Бакинском судостроительном заводе. "В апреле 2017 года часть средств в размере 8 млн манатов поступило на счет пароходства", - подчеркнули в обществе.

Президент Азербайджана Ильхама Алиева в октябре 2013 года подписал распоряжение о создании ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» на базе Азербайджанского морского пароходства и Каспийской морской нефтяной флотилии SOCAR, имущества которых переданы на баланс нового общества.

А.Азизов

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Тэги: КАСПАР, СУДНО, ПОКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]