Каспар приобрело судно у GidroTrans за $650 тыс.

ЗАО "Каспийское морское пароходство" (Каспар) приобрело в марте 2017 году судно "Бакинская 6", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пароходстве.
"Судно "Бакинская 6" было приобретено за $650 тыс. у ООО "GidroTrans". Договор о купле-продаже был заключен 9 марта 2017 года", - отметили в пароходстве.
В Каспаре отметили, что в текущем году общество получит из госбюджета 16 млн манатов для строительства двух танкеров и двух паромных судов типа Ro-Pax на Бакинском судостроительном заводе. "В апреле 2017 года часть средств в размере 8 млн манатов поступило на счет пароходства", - подчеркнули в обществе.
Президент Азербайджана Ильхама Алиева в октябре 2013 года подписал распоряжение о создании ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» на базе Азербайджанского морского пароходства и Каспийской морской нефтяной флотилии SOCAR, имущества которых переданы на баланс нового общества.
А.Азизов
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