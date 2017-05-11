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СНГ 11.05.2017 15:46

Лукашенко вновь говорит о возможности возобновления сотрудничества с российскими калийными компаниями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил готовность обсуждать возобновление сотрудничества с российскими партнерами в калийной сфере.

На встрече с губернатором Ростовской области России Василием Голубевым в четверг А.Лукашенко заявил, что сотрудничество развалилось не по вине белорусской стороны, но сегодня поступают предложения его возобновить.

"Давайте, я не против, - сказал президент, которого цитирует госагентство "Белта". - Только не надо выставлять те условия, которые мы не можем принять. Притом не по нашей вине это все развалилось. Вы это хорошо знаете".

"Мы готовы ко всему. И к конкуренции, и к ведению бизнеса по-человечески. Даже не по-партнерски, а по-братски. Мы договороспособные люди. Но только на искренней, честной и принципиальной основе. Это очень важно", - сказал А.Лукашенко.

В начале марта он заявил о готовности сотрудничать с "Уралкалием", но при соблюдении белорусских интересов. "Но там интересы Беларуси должны быть соблюдены уже на 200%, а не на 100%. Мы уже наелись этой совместной работы, поэтому если работать вместе, то с территории Беларуси, честно и принципиально договорившись по всем вопросам, и в этом ключе действовать. Мы не пойдем ни на какие уступки, но к компромиссам готовы. Но эти компромиссы должны быть взаимовыгодными", - сказал тогда А.Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, КАЛИЙ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]