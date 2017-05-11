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Макроэкономика 11.05.2017 13:27

Экономический рост в Азербайджане возобновится в 2018г - ВБ

Всемирный банк прогнозирует спад ВВП Азербайджана в 2017 году на уровне 1,4%, отмечается в майском обзоре банка по экономике стран Европы и Центральной Азии (ECA Economic Update).

Ранее в январе ВБ рост ВВП Азербайджана на 2017 год прогнозировал на уровне 1,2%.

Согласно оценкам банка, в 2018 году экономический рост в Азербайджане составит 0,6% (предыдущий прогноз – 2,3%).

ВБ на 2019 год рост ВВП Азербайджана прогнозирует на уровне 1,3% (предыдущий прогноз – 2,3%).

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует экономический рост на уровне 1%.

Спад ВВП Азербайджана в 2016 году составил 3,8%.

А.Ахундов

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Тэги: ВБ, ВВП, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]