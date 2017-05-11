Экономический рост в Азербайджане возобновится в 2018г - ВБ

Всемирный банк прогнозирует спад ВВП Азербайджана в 2017 году на уровне 1,4%, отмечается в майском обзоре банка по экономике стран Европы и Центральной Азии (ECA Economic Update).
Ранее в январе ВБ рост ВВП Азербайджана на 2017 год прогнозировал на уровне 1,2%.
Согласно оценкам банка, в 2018 году экономический рост в Азербайджане составит 0,6% (предыдущий прогноз – 2,3%).
ВБ на 2019 год рост ВВП Азербайджана прогнозирует на уровне 1,3% (предыдущий прогноз – 2,3%).
Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует экономический рост на уровне 1%.
Спад ВВП Азербайджана в 2016 году составил 3,8%.
А.Ахундов
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