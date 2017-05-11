Турция и Россия готовятся возобновить автомобильные перевозки между странами

Автомобильные грузоперевозки между Турцией и Россией возобновятся с 16 мая 2017 года, сообщил министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан.
С указанной даты начнется выдача разрешений на осуществление грузоперевозок автомобильным транспортом, сказал А.Арслан в четверг в интервью информационному агентству "Анадолу".
Министр напомнил, что заседание смешанной комиссии по автомобильному транспорту прошло в Анкаре 8 мая. На заседании обсуждены вопросы упрощения процедуры получения виз профессиональными водителями автомобилей, осуществляющими международные перевозки, а также квот на выдачу разрешений на транзитные грузоперевозки автомобильным транспортом.
По словам А.Арслана, кризис в отношениях двух стран преодолен, и уже в мае начнутся грузоперевозки автомобильным транспортом как в Россию, так и транзитом в страны Средней Азии.
Глава ведомства сообщил, что норма в шесть тысяч фур, обговоренная в качестве квоты на транзитные грузоперевозки, действительна лишь на первоначальном этапе, а в будущем квоты могут быть отменены.
Кризис в отношениях РФ и Турции возник после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Отношения стали нормализоваться летом 2016 года после того, как президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган принес извинения в письме президенту России Владимиру Путину.
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