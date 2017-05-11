Из автомобиля армянской телекомпании велся обстрел азербайджанских позиций, ВС Азербайджана применили ответный огонь, заявляют в Баку

Вооруженные силы Азербайджана применяют силу только против объектов военного назначения противника, автомобиль армянской телекомпании «Шант» обстреливал азербайджанские позиции.
«Вооруженные силы Азербайджана предприняли ответные меры против автомобиля, как утверждает армянская сторона, принадлежащего армянской телекомпании «Шант». Автомобиль, замаскированный в цвета военной техники Армении, не имел каких-либо отличительных знаков о принадлежности к СМИ или гражданской организации и вел огонь в направлении подразделений ВС Азербайджана»,- заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе оборонного ведомства.
В Минобороны отметили, что Вооруженные силы Азербайджана предпринимают меры только против военной силы противника.
Ранее армянская сторона заявила, что съемочная группа телекомпании "Шант" в зоне карабахского конфликта подверглась обстрелу с позиций Вооруженных сил Азербайджана. При этом телекомпания утверждает, что ранен ее оператор, а автомобиль – поврежден.
Ф.Исазаде
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