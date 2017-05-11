Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8508 RUR   0.0296 GBR   2.2027 TRY   0.4746

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.88 Brent   48.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 22° Завтра 13° 17° 13 Май 14° 21° 14 Май 14° 24°

Карабахский конфликт 11.05.2017 13:32

Из автомобиля армянской телекомпании велся обстрел азербайджанских позиций, ВС Азербайджана применили ответный огонь, заявляют в Баку

Вооруженные силы Азербайджана применяют силу только против объектов военного назначения противника, автомобиль армянской телекомпании «Шант» обстреливал азербайджанские позиции.

«Вооруженные силы Азербайджана предприняли ответные меры против автомобиля, как утверждает армянская сторона, принадлежащего армянской телекомпании «Шант». Автомобиль, замаскированный в цвета военной техники Армении, не имел каких-либо отличительных знаков о принадлежности к СМИ или гражданской организации и вел огонь в направлении подразделений ВС Азербайджана»,- заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что Вооруженные силы Азербайджана предпринимают меры только против военной силы противника.

Ранее армянская сторона заявила, что съемочная группа телекомпании "Шант" в зоне карабахского конфликта подверглась обстрелу с позиций Вооруженных сил Азербайджана. При этом телекомпания утверждает, что ранен ее оператор, а автомобиль – поврежден.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ТЕЛЕКАНАЛ


Похожие новости


Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов -Минобороны Армения нанесла минометные удары по позициям ВС Азербайджана - Минобороны Армения за минувшие сутки подвергла минометному обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны Баку, в случае неудачи переговоров по Карабаху, оставляет за собой право действовать в рамках международного права - МИД Азербайджан надеется на прогресс в карабахском урегулировании в период председательства Италии в ОБСЕ – посол в Риме Армения за минувшие сутки подвергла позиции ВС Азербайджана обстрелу из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]